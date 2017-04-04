В Украине 99% предприятий являются представителями малого и среднего бизнеса - Минфин

“У нас 99% всех предприятий Украины — это малый и средний бизнес”, — сказал Ю.Буца.

Он отметил, что размере ВПП их цифра гораздо ниже, чем в других европейских странах.

Ю.Буца добавил, что развитию малого и среднего бизнеса мешает сложность регулирования, бюрократические преграды, а также отсутствие ресурсов.

“Мы готовимся к запуску второй части, второй фазы единого таможенного окна, которое унифицирует процедуры на таможне”, — уточнил он.

Кроме того, по его словам, правительство упрощает строительства, подключения к электроэнергии и продолжает работу над упрощением администрирования НДС.

Как сообщал УНН, в Минфине заявили, что очередной транш Международного валютного фонда положительно повлияет на курс гривни.