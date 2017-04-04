В Украине 99% предприятий являются представителями малого и среднего бизнеса - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Украине 99% предприятий являются представителями малого и среднего бизнеса. Об этом во время Первого финансового ярмарке заявил заместитель министра финансов Украины Юрий Буца, передает корреспондент УНН.
“У нас 99% всех предприятий Украины — это малый и средний бизнес”, — сказал Ю.Буца.
Он отметил, что размере ВПП их цифра гораздо ниже, чем в других европейских странах.
Ю.Буца добавил, что развитию малого и среднего бизнеса мешает сложность регулирования, бюрократические преграды, а также отсутствие ресурсов.
“Мы готовимся к запуску второй части, второй фазы единого таможенного окна, которое унифицирует процедуры на таможне”, — уточнил он.
Кроме того, по его словам, правительство упрощает строительства, подключения к электроэнергии и продолжает работу над упрощением администрирования НДС.
Как сообщал УНН, в Минфине заявили, что очередной транш Международного валютного фонда положительно повлияет на курс гривни.