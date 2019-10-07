В Україні 81% міленіалів вважають важливим психічне здоров'я в умовах війни - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Опитування, яке проводив Червоний Хрест, показало, що 73% міленіалів з 15 країн, а в Україні - 81%, вважають психічне здоров'я в ситуаціях конфліктів таким же важливим, як і забезпечення людей водою, їжею і дахом. Про це повідомили УНН в пресслужбі Міжнародного комітету Червоного Хреста.
"Майже три чверті, а точніше 73% міленіалів, опитаних у 15 країнах, сказали, що задовольняти потребу жертв воєн і збройних конфліктів в охороні психічного здоров'я так само важливо, як забезпечувати їх водою, їжею і дахом. Ці дані, взяті з опитування,.. у якому взяли участь більше ніж 15 тисяч осіб у віці від 20 до 35 років, показують, що зростає розуміння значущості проблем психічного здоров'я в ситуаціях конфліктів", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що найбільша кількість опитаних, які сказали, що потреба в охороні психічного здоров'я для жертв збройних конфліктів не менш важлива, ніж потреба в воді, їжі і даху, було в Сирії - 87%. На другому місці Індонезія - 82%, а на третьому Україна - 81%.
Сказано, що в місцях, постраждалих від збройних конфліктів, більше 20% населення страждає психічними розладами - від легкої депресії і тривожності до посттравматичного стресового розладу. У світі цей показник в три рази нижче.
"Захист психічного здоров'я в умовах війни і насильства може бути не менш важливим для порятунку людських життів, ніж перев'язка ран, що кровоточать, або надання чистої води. Рани, невидимі для очей, не менше небезпечні", - заявив президент МКЧХ Петер Маурер.
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