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В Украине 81% миллениалов считают важным психическое здоровье в условиях войны - опрос

Киев • УНН

 • 23167 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Опрос, который проводил Красный Крест, показал, что 73% миллениалов из 15 стран, а в Украине - 81%, считают психическое здоровье в ситуациях конфликтов таким же важным, как и обеспечение людей водой, едой и кровом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Международного комитета Красного Креста.

В Украине 81% миллениалов считают важным психическое здоровье в условиях войны - опрос

"Почти три четверти, а точнее 73% миллениалов, опрошенных в 15 странах, сказали, что удовлетворять потребность жертв войн и вооруженных конфликтов в охране психического здоровья так же важно, как обеспечивать их водой, пищей и кровом. Эти данные, взятые из опроса,.. в котором приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 20 до 35 лет, показывают, что растет понимание значимости проблем психического здоровья в ситуациях конфликтов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что наибольшее количество опрошенных, которые сказали, что потребность в охране психического здоровья для жертв вооруженных конфликтов не менее важна, чем потребность в воде, пище и крове, было в Сирии – 87%. На втором месте Индонезия – 82%, а на третьем Украина – 81%.

Сказано, что в местах, пострадавших от вооруженных конфликтов, более 20% населения страдает психологическими расстройствами - от легкой депрессии и тревожности до посттравматического стрессового расстройства. В мире этот показатель в три раза ниже.

"Защита психического здоровья в условиях войны и насилия может быть не менее важной для спасения человеческих жизней, чем перевязка кровоточащих ран или предоставление чистой воды. Раны, невидимые для глаз, не менее опасны", - заявил президент МККК Петер Маурер.

Напомним, в ООН назвали количество погибших от мин детей на Донбассе.

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