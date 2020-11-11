В Україні 22 тис. ліжок з підведеним киснем — Степанов

"На початок вересня вони мали 8 800 ліжок всього по країні обладнані киснем, на сьогодні ця кількість вже 22 тисячі ліжок, вона збільшується кожного дня… Стоїть мета і завдання, яке є, мені потрібно, щоб було облаштовано 66 тисяч ліжок з киснем", - сказав Степанов.

За його словами, мобільні госпіталі - це додаткові ліжка, "які ми розраховуємо, що можуть знадобиться".

Нагадаємо, в Україні ліжка в установах охорони здоров'я 1-й хвилі для пацієнтів з підозрою або діагнозом COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в десяти областях, найбільше - в Полтавській, Рівненській та Одеській областях.