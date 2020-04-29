В Україна на COVID-19 захворіло вже 1 976 медиків та 672 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 976 медичних працівників та 672 дитини. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 33 дитини та 133 медичних працівника. Загалом за весь час пандемії захворіло 9 866 людей, з них 672 дитини, а також 1 976 медичних працівників”, — зазначив він.
Окрім того, за його словами, найбільша кількість підтверджених випадків захворювання за добу спостерігається у Чернівецькій області.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області — 60, Тернопільській області — 44 та місті Києві — 43”, — додав він.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше.