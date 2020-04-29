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В Украине на COVID-19 заболело уже 1976 медиков и 672 ребенка

В Украине на COVID-19 заболело уже 1976 медиков и 672 ребенка

Киев  •  УНН

 • 13430 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 1976 медицинских работников и 672 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 33 ребенка и 133 медицинских работника. Всего за все время пандемии заболело 9 866 человек, из них 672 ребенка, а также 1976 медицинских работников", - отметил он.

Кроме того, по его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания за сутки наблюдается в Черновицкой области.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 60, Тернопольской области - 44 и городе Киеве - 43", - добавил он.

Напомним, в Украине 9:00 29 апреля зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19 , из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее.

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