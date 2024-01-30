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В Україні у новому форматі стартували іспити зі знання державної мови для службових осіб

В Україні у новому форматі стартували іспити зі знання державної мови для службових осіб

Київ • УНН

 • 26633 перегляди

Національна комісія зі стандартів державної мови розпочала проведення іспитів з української мови для державних службовців, який тепер включає написання тексту на визначену тему на додачу до тестових питань.

Національна комісія зі стандартів державної мови сьогодні розпочала проведення іспитів зі знання української мови для службових осіб у новому форматі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацкомісію. 

30 січня 2024 року Національна комісія зі стандартів державної мови  розпочала проведення іспитів на рівень володіння державною мовою (для виконання службових обов’язків)  відповідно до змін, внесених до постанови "Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою" 

- йдеться у повідомленні Нацкомісії. 

  Деталі 

Як повідомляється, наразі іспит складають у 42 уповноважених установах, кількість яких поступово зростає. На лютий 2024 року зареєструвалося вже близько 6 тис. осіб. 

 В Нацкомісії зазначають, що  вже є  перші позитивні відгуки від претендентів, які  вже склали іспит у новому форматі.

Нагадаємо 

З 1 січня набули чинності нові правила щодо проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. До письмової частини (окрім тестових завдань) додали  завдання відкритого типу (написання тексту на визначену тему). Також збільшили  оптимальний час тривалості іспитів. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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