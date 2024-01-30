В Украине в новом формате стартовали экзамены по знанию государственного языка для должностных лиц

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  143020 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  157360 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  147935 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  142519 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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Новости по теме

В Украине в новом формате стартовали экзамены по знанию государственного языка для должностных лиц

Национальная комиссия по стандартам государственного языка начала проведение экзаменов по украинскому языку для государственных служащих, который теперь включает написание текста на определенную тему в дополнение к тестовым вопросам.

Общество •   •  14188 просмотра
В Украине в новом формате стартовали экзамены по знанию государственного языка для должностных лиц

Взрывы в Харькове: армия рф атакует баллистическим оружием из оккупированной части Луганской области

Оккупанты обстреливают Харьков из баллистического оружия. Жителей города оставаться в укрытиях из-за опасности вражеских ударов.

Война •   •  18586 просмотра
Взрывы в Харькове: армия рф атакует баллистическим оружием из оккупированной части Луганской области

Встреча с Сийярто в Украине была прорывной, в том числе в вопросе диалога между лидерами Украины и Венгрии - Перебийнис

Заместитель министра иностранных дел Перебийнис назвал визит министра иностранных дел Венгрии в Украину прорывом, в том числе в вопросе диалога между лидерами двух стран. Обе стороны подтвердили желание провести встречу между Президентом Украины и Премьер-министром Венгрии.

Политика •   •  18232 просмотра
Встреча с Сийярто в Украине была прорывной, в том числе в вопросе диалога между лидерами Украины и Венгрии - Перебийнис

В Харькове прогремела серия взрывов - городской голова

Серия взрывов прогремела в Харькове. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности

Война •   •  22124 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов - городской голова

Раде предлагают усилить ответственность за незаконное распространение наркотиков и психотропов во время военного положения

Комитет правоохранительной деятельности рекомендует Раде ужесточить наказание за незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку прекурсоров, наркотических средств и психотропов во время военного положения.

Криминал и ЧП •   •  17651 просмотра
Раде предлагают усилить ответственность за незаконное распространение наркотиков и психотропов во время военного положения

Волонтеры создали 3D-модель разрушенного россиянами музея Шухевича

Лаборатория мониторинга украинского наследия создала 3D-модель Музея генерала УПА Романа Шухевича, который был разрушен российскими войсками 1 января. Модель показывает состояние здания после нападения и может помочь в будущих реставрационных работах.

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Волонтеры создали 3D-модель разрушенного россиянами музея Шухевича

Взрыв в Харьковской области был слышен в центре города, какой именно ракетой били россияне, пока неизвестно - глава ОВА

В Харьковской области из-за вражеского удара был взрыв, который был слышен в центре Харькова. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, тип использованной российской ракеты пока неизвестен.

Война •   •  25481 просмотра
Взрыв в Харьковской области был слышен в центре города, какой именно ракетой били россияне, пока неизвестно - глава ОВА

Блинкен посетит Израиль в шестой раз с начала войны с ХАМАС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль с 3 по 5 февраля для проведения ряда встреч с израильскими лидерами, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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Блинкен посетит Израиль в шестой раз с начала войны с ХАМАС

В Украине упростили механизм определения семейного круга военных, имеющих право на помощь

Украина упростила процесс определения членов семей военнослужащих, которые имеют право на получение денежной помощи.

Общество •   •  25895 просмотра
В Украине упростили механизм определения семейного круга военных, имеющих право на помощь

Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ

Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.

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Госдума рф рассматривает возможность создания системы, которая будет контролировать активность детей в интернете - росСМИ