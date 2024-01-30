В Украине в новом формате стартовали экзамены по знанию государственного языка для должностных лиц

Национальная комиссия по стандартам государственного языка сегодня начала проведение экзаменов по знанию украинского языка для должностных лиц в новом формате. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацкомиссию.

30 января 2024 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка начала проведение экзаменов на уровень владения государственным языком (для выполнения служебных обязанностей) в соответствии с изменениями, внесенными в постановление "Об утверждении Порядка проведения экзаменов на уровень владения государственным языком" - говорится в сообщении Нацкомиссии.

Детали

Как сообщается, сейчас экзамен сдают в 42 уполномоченных учреждениях, количество которых постепенно растет. На февраль 2024 года зарегистрировалось уже около 6 тыс. человек.

В Нацкомиссии отмечают, что уже есть первые положительные отзывы от претендентов, которые уже сдали экзамен в новом формате.

Напомним

С 1 января вступили в силу новые правила по проведению экзаменов на уровень владения государственным языком. В письменную часть (кроме тестовых заданий) добавили задания открытого типа (написание текста на определенную тему). Также увеличили оптимальное время продолжительности экзаменов.

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