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В Україні стартує обмін міжнародним досвідом протидії ігровій залежності

Київ • УНН

 • 390 перегляди

В Україні стартував масштабний проєкт міжнародного обміну досвідом для боротьби з ігровою залежністю. FAVBET виступає генеральним партнером, вже затверджено держстандарт підтримки.

В Україні стартує обмін міжнародним досвідом протидії ігровій залежності

Україна виходить на новий рівень у формуванні культури відповідальної гри. Вперше держава, бізнес і громадськість об’єднують зусилля, щоби впровадити перевірені європейські практики профілактики ігрової залежності — системно, відкрито та з фокусом на результат, передає УНН.

ГС "Центр відповідальної гри" ініціювала масштабний проєкт міжнародного обміну досвідом. Це унікальна для України програма, яка передбачає робочі візити експертів до європейських країн. Учасники — представники медичної сфери, регуляторів та громадського сектору, — знайомитимуться з тим, як у ЄС працюють державні політики, технології самоконтролю, реабілітаційні програми та інституції, що дійсно допомагають гравцям.

Так масштабно й послідовно до проблеми ще не підходили. Йдеться не лише про обмін знаннями, а про старт фундаментальних змін: перегляд нормативної бази, запуск освітніх програм для фахівців та гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами.

Генеральним партнером комплексного проєкту з впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності виступає компанія FAVBET. У 2024 році у межах проєкту було затверджено державний стандарт соціальної підтримки людей з ігровою залежністю та відкрито спеціалізований центр соціально-психологічної підтримки "Простір життя. Life Space".

"Українська гральна індустрія вперше формує інфраструктуру, що не замовчує проблему, а відповідає на неї практичними рішеннями. Від просвітницької діяльності та психологічної підтримки до нормативних змін — це довгостроковий курс, який створює стійку систему запобігання ігровій залежності в Україні", — коментують у FAVBET.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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