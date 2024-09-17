В Україні проведуть інвентаризацію всіх укриттів і внесуть у спеціальний реєстр: Рада підтримала законопроєкт

В Україні створять так звані центри безпеки, де буде розміщено одразу кілька екстрених служб. Крім того, проведуть інвентаризацію всіх укриттів і внесуть їх у спеціальний реєстр. Про це розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

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Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки" (№11345) підтримала Верховна Рада сьогодні, 17 вересня.

Як повідомила Шуляк, в Україні облаштовуватимуть систему споруд цивільного захисту відповідно до норм ЄС. Йдеться про створення так званих центрів безпеки, де буде розміщено одразу кілька екстрених служб – пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт базування бригади екстреної медичної допомоги, поліцейська станція.

Також законопроєкт запроваджує нові правила обліку захисних споруд. Йдеться насамперед про бомбосховища та укриття. Відтепер кожне укриття має бути зареєстроване і проходити технічну інвентаризацію.

Це допоможе знати точну кількість і стан таких споруд. Крім того, проєкт передбачає, що при новому будівництві зокрема багатоквартирних будинків потрібно буде обов’язково будувати укриття. Також передбачено створення електронного реєстру, до якого мають бути внесені пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони - заявила Шуляк.

Крім того, ОСББ зобов’яжуть обстежувати наявні приміщення підземного простору та облаштовувати там споруди цивільного захисту і утримувати їх – у випадку, якщо таке рішення ухвалять на загальних зборах. Тобто, вирішуватимуть мешканці будинку, пояснила Шуляк.

Вона також додала, що раніше кожне підприємство самостійно вирішувало, чи потрібне йому аварійно-рятувальне обслуговування. Тепер акцент робиться на конкретних об’єктах, де ризик аварій чи катастроф особливо високий.

Крім цього, зазначила нардепка, прийнятий за основу законопроєкт №11345 означає інтеграцію в механізм цивільного захисту Європейського Союзу і має на меті приведення системи цивільного захисту населення у відповідність до норм ЄС.

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