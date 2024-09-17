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В Україні проведуть інвентаризацію всіх укриттів і внесуть у спеціальний реєстр: Рада підтримала законопроєкт

В Україні проведуть інвентаризацію всіх укриттів і внесуть у спеціальний реєстр: Рада підтримала законопроєкт

Київ • УНН

 • 24775 перегляди

В Україні створять так звані центри безпеки та проведуть інвентаризацію укриттів. Законопроєкт передбачає облік захисних споруд, створення електронного реєстру та обов'язкове будівництво укриттів у нових багатоквартирних будинках.

В Україні створять так звані центри безпеки, де буде розміщено одразу кілька екстрених служб. Крім того, проведуть інвентаризацію всіх укриттів і внесуть їх у спеціальний реєстр. Про це розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

Деталі

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки" (№11345) підтримала Верховна Рада сьогодні, 17 вересня.

Як повідомила Шуляк, в Україні облаштовуватимуть систему споруд цивільного захисту відповідно до норм ЄС. Йдеться про створення так званих центрів безпеки, де буде розміщено одразу кілька екстрених служб – пожежне депо з диспетчерським пунктом, пункт базування бригади екстреної медичної допомоги, поліцейська станція.

Також законопроєкт запроваджує нові правила обліку захисних споруд. Йдеться насамперед про бомбосховища та укриття. Відтепер кожне укриття має бути зареєстроване і проходити технічну інвентаризацію.

Це допоможе знати точну кількість і стан таких споруд. Крім того, проєкт передбачає, що при новому будівництві зокрема багатоквартирних будинків потрібно буде обов’язково будувати укриття. Також передбачено створення електронного реєстру, до якого мають бути внесені пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони

- заявила Шуляк. 

Крім того, ОСББ зобов’яжуть обстежувати наявні приміщення підземного простору та облаштовувати там споруди цивільного захисту і утримувати їх – у випадку, якщо таке рішення ухвалять на загальних зборах. Тобто, вирішуватимуть мешканці будинку, пояснила Шуляк.

Вона також додала, що раніше кожне підприємство самостійно вирішувало, чи потрібне йому аварійно-рятувальне обслуговування. Тепер акцент робиться на конкретних об’єктах, де ризик аварій чи катастроф особливо високий.

Крім цього, зазначила нардепка, прийнятий за основу законопроєкт №11345 означає інтеграцію в механізм цивільного захисту Європейського Союзу і має на меті приведення системи цивільного захисту населення у відповідність до норм ЄС.

МОН про будівництво укриттів в школах: майже на 85% закриваємо всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою26.08.24, 16:50 • 27315 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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