В Украине проведут инвентаризацию всех укрытий и внесут в специальный реестр: Рада поддержала законопроект

В Украине создадут так называемые центры безопасности, где будет размещено сразу несколько экстренных служб. Кроме того, проведут инвентаризацию всех укрытий и внесут их в специальный реестр. Об этом рассказала председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу партии «Слуга народа».

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Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формирование фонда защитных сооружений гражданской защиты, создание классов и центров безопасности» (№11345) поддержала Верховная Рада сегодня, 17 сентября.

Как сообщила Шуляк, в Украине будут обустраивать систему сооружений гражданской защиты в соответствии с нормами ЕС. Речь идет о создании так называемых центров безопасности, где будет размещено сразу несколько экстренных служб - пожарное депо с диспетчерским пунктом, пункт базирования бригады экстренной медицинской помощи, полицейская станция.

Также законопроект вводит новые правила учета защитных сооружений. Речь идет прежде всего о бомбоубежищах и укрытиях. Отныне каждое укрытие должно быть зарегистрировано и проходить техническую инвентаризацию.

Это поможет знать точное количество и состояние таких сооружений. Кроме того, проект предусматривает, что при новом строительстве в частности многоквартирных домов нужно будет обязательно строить укрытия. Также предусмотрено создание электронного реестра, в который должны быть внесены пожарно-спасательные подразделения для обеспечения местной пожарной охраны - заявила Шуляк.

Кроме того, ОСМД обяжут обследовать имеющиеся помещения подземного пространства и обустраивать там сооружения гражданской защиты и содержать их - в случае, если такое решение примут на общем собрании. То есть, решать будут жители дома, пояснила Шуляк.

Она также добавила, что ранее каждое предприятие самостоятельно решало, нужно ли ему аварийно-спасательное обслуживание. Теперь акцент делается на конкретных объектах, где риск аварий или катастроф особенно высок.

Кроме этого, отметила нардеп, принятый за основу законопроект №11345 означает интеграцию в механизм гражданской защиты Европейского Союза и имеет целью приведение системы гражданской защиты населения в соответствие с нормами ЕС.

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