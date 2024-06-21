В Україні переважно суха погода і до 30° тепла - синоптики
Київ • УНН
21 червня по всій Україні очікується переважно суха погода, вночі на крайному сході місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря становитиме від 11-16°С вночі до 22-27°C вдень, на Закарпатті - до 30°C.
По всій Україні сьогодні очікується переважно суха погода, температура повітря сягатиме 22-27° вдень, на Закарпатті - до 30°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 21 червня без опадів, лише вночі на крайньому сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°.
На Київщині
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.