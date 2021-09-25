В Угорщині сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці

Деталі

Смертельна ДТП сталася вчора, 24 вересня, о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт-Солнок. Мікроавтобус на великій швидкості в’їхав у задню частину вантажівки.

За інформацією угорських ЗМІ, у мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством. Усі п’ятеро загинули на місці трагедії. Відомо також, що водій вантажівки практично не постраждав.

Доповнення

Нещодавно у Польщі, у результаті ДТП, що сталось 15 вересня, загинули двоє українців.