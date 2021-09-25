В Венгрии произошло масштабное ДТП: среди погибших есть украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Пять человек погибли, после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь, пишет УНН со ссылкой на венгерское СМИ ATV и сообщение местной полиции.
Детали
Смертельное ДТП произошло вчера, 24 сентября, в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика.
По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.
Дополнение
Недавно в Польше, в результате ДТП, которое произошло 15 сентября, погибли двое украинцев.