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В Венгрии произошло масштабное ДТП: среди погибших есть украинцы

В Венгрии произошло масштабное ДТП: среди погибших есть украинцы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Пять человек погибли, после столкновения микроавтобуса с грузовиком вблизи венгерского города Абонь, пишет УНН со ссылкой на венгерское СМИ ATV и сообщение местной полиции.

Детали

Смертельное ДТП произошло вчера, 24 сентября, в 16.40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика.

По информации венгерских СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Все пятеро погибли на месте трагедии. Известно также, что водитель грузовика практически не пострадал.

Дополнение

Недавно в Польше, в результате ДТП, которое произошло 15 сентября, погибли двое украинцев.

Украинские Национальные Новости

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