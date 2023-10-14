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В Угорщині розкритикували запровадження Болгарією податку на транзит російського газу до ЄС

В Угорщині розкритикували запровадження Болгарією податку на транзит російського газу до ЄС

Київ • УНН

 • 387796 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення Болгарії запровадити податок на російський природний газ, який транзитується через її територію до Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Сійярто, чия країна споживає більшу частину транзитного газу, одразу розкритикував цей крок як «неприйнятний».

Цитата

"Для держави-члена Європейського Союзу загроза постачання газу іншому члену ЄС суперечить європейській солідарності, правилам і неприйнятна", - заявив Сійярто в п'ятницю з москви, де він був присутній на енергетичній конференції.

Доповнення

Російський ПАТ «Газпром» минулого року припинив постачання на внутрішній ринок Болгарії після того, як країна відмовилася платити за паливо у рублях та перейшла на альтернативних постачальників, зокрема Туреччину. Минулого місяця болгарські законодавці схвалили пропозицію щодо поступового припинення імпорту російської сирої нафти, привівши країну в один ряд з іншими членами Європейського Союзу.

Новий збір, що передбачає винятки для скрапленого газу, що транспортується у спеціальних контейнерах, буде застосовуватися до операторів мереж та кінцевих імпортерів, але поки що не зрозуміло, як це вплине на інших учасників ринку.

Це спрямовано на виконання санкцій ЄС проти росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення до України. Цілями такого рішення є «справедливе оподаткування доходів, отриманих на території держави, та збільшення надходжень до бюджету», за словами законодавців, які розробили відповідний закон.

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