В Венгрии раскритиковали введение Болгарией налога на транзит российского газа в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Болгарии ввести налог на российский природный газ, который транзитируется через ее территорию в Евросоюз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Сийярто, чья страна потребляет большую часть транзитного газа, сразу раскритиковал этот шаг как «неприемлемый».
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"Для государства-члена Европейского Союза угроза поставок газа другому члену ЕС противоречит европейской солидарности, правилам и неприемлема", - заявил Сийярто в пятницу из vосквы, где он присутствовал на энергетической конференции.
Дополнение
Российский ПАО «Газпром» в прошлом году прекратил поставки на внутренний рынок Болгарии после того, как страна отказалась платить за топливо в рублях и перешла на альтернативных поставщиков, в частности Турцию. В прошлом месяце болгарские законодатели одобрили предложение о постепенном прекращении импорта российской сырой нефти, приведя страну в один ряд с другими членами Европейского Союза.
Новый сбор, предусматривающий исключения для сжиженного газа, транспортируемого в специальных контейнерах, будет применяться к операторам сетей и конечным импортерам, но пока не ясно, как это повлияет на других участников рынка.
Это направлено на выполнение санкций ЕС против hоссии, введенных в ответ на ее вторжение в Украину. Целями такого решения являются «справедливое налогообложение доходов, полученных на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет», по словам законодателей, разработавших соответствующий закон.