В UEFA Events розповіли, чи платять Павелку за роботу

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Депутат Андрій Павелко будучи членом Ради директорів компанії UEFA Events не отримує від цієї діяльності ніяких доходів. Це пояснили в самій компанії, передає УНН з посиланням на документ, опублікований ФФУ в соціальній мережі Facebook.

В UEFA Events уточнили, що вони неприбуткова організація, і основне їхнє завдання полягає в забезпеченні діяльності УЄФА.

“На посаду члена Ради директорів Павелко був призначений на Генеральних зборах 26 червня 2017 року”, — уточнили в компанії, наголосивши, що президент ФФУ не є акціонером UEFA Events.

“Павелко не отримує за роботу на цій посаді ніяких дивідендів, винагород або відшкодувань”, — наголосили в компанії.

Таким чином, поєднуючи посаду народного депутата України і посаду члена Ради директорів UEFA Events, Павелко не порушує українського законодавства.

Нагадаємо, раніше в деяких ЗМІ були опубліковані заяви про нібито наявність конфлікту інтересів у діяльності нардепа Павелка. Зокрема, представник ГО “Ініціативи майбутнього” Олег Скупінський стверджував, що депутат нібито отримує дохід від роботи в UEFA Events. На підставі таких висновків громадський працівник вимагав від НАЗК притягти Павелка до відповідальності і звинувачував НАЗК в бездіяльності.

Також нагадаємо, що Павелко раніше закликав НАЗК перевірити його діяльність на предмет можливого конфлікту інтересів. Перевірка була розпочата і ще не завершена.

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