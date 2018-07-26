В UEFA Events розповіли, чи платять Павелку за роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Депутат Андрій Павелко будучи членом Ради директорів компанії UEFA Events не отримує від цієї діяльності ніяких доходів. Це пояснили в самій компанії, передає УНН з посиланням на документ, опублікований ФФУ в соціальній мережі Facebook.
В UEFA Events уточнили, що вони неприбуткова організація, і основне їхнє завдання полягає в забезпеченні діяльності УЄФА.
“На посаду члена Ради директорів Павелко був призначений на Генеральних зборах 26 червня 2017 року”, — уточнили в компанії, наголосивши, що президент ФФУ не є акціонером UEFA Events.
“Павелко не отримує за роботу на цій посаді ніяких дивідендів, винагород або відшкодувань”, — наголосили в компанії.
Таким чином, поєднуючи посаду народного депутата України і посаду члена Ради директорів UEFA Events, Павелко не порушує українського законодавства.
Нагадаємо, раніше в деяких ЗМІ були опубліковані заяви про нібито наявність конфлікту інтересів у діяльності нардепа Павелка. Зокрема, представник ГО “Ініціативи майбутнього” Олег Скупінський стверджував, що депутат нібито отримує дохід від роботи в UEFA Events. На підставі таких висновків громадський працівник вимагав від НАЗК притягти Павелка до відповідальності і звинувачував НАЗК в бездіяльності.
Також нагадаємо, що Павелко раніше закликав НАЗК перевірити його діяльність на предмет можливого конфлікту інтересів. Перевірка була розпочата і ще не завершена.