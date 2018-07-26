В UEFA Events рассказали, платят ли Павелко за работу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Депутат Андрей Павелко будучи членом Совета директоров компании UEFA Events не получает от этой деятельности никаких доходов. Это пояснили в самой компании, передает УНН со ссылкой на документ, опубликованный ФФУ в социальной сети Facebook.
В UEFA Events уточнили, что они неприбыльная организация, и основная их задача состоит в обеспечении деятельности УЕФА.
“На должность члена Совета директоров Павелко был назначен на Генеральном собрании 26 июня 2017 года”, — уточнили в компании, подчеркнув, что президент ФФУ не является акционером UEFA Events.
“Павелко не получает за работу на этой должности никаких дивидендов, вознаграждений или возмещений”, — подчеркнули в компании.
Таким образом, совмещая должность народного депутата Украины и должность члена Совета директоров UEFA Events, Павелко не нарушает украинского законодательства.
Напомним, ранее в некоторых СМИ были опубликованы заявления о якобы наличии конфликта интересов в деятельности нардепа Павелко. В частности, представитель ОО “Инициативы будущего” Олег Скупинский утверждал, что депутат якобы получает доход от работы в UEFA Events. На основании таких умозаключений общественник требовал от НАПК привлечь Павелко к ответственности и обвинял НАПК в бездеятельности.
Также напомним, что Павелко ранее призвал НАПК проверить его деятельность на предмет возможного конфликта интересов. Проверка была начата и еще не завершена.