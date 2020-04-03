В центрі Одеси спалили автомобіль активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Поліція розпочала розслідування за фактом підпалу автомобіля Mercedes, який належить дружині лідера громадської організації “Вуличний Фронт” Дем’яна Ганула в центрі Одеси. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“Загоряння транспортного засобу місцевої жительки, припаркованого на вулиці Успенській, сталося близько третьої години ночі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Наразі причина займання, обставини події та особи, які можуть бути до неї причетні, встановлюються.
“Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
“Сьогодні вночі мені спалили автомобіль. Пов’язую це з моєю громадською діяльністю. Зараз перевіряю підозрілих, ввечері напишу детально хто це може бути”, — йдеться в повідомленні Дем’яна Гамули.
Нагадаємо, за фактом підпалу автомобіля в.о. голови Держекоінспекції відкрито провадження.