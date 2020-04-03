В центре Одессы сожгли автомобиль активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Полиция начала расследование по факту поджога автомобиля Mercedes, который принадлежит жене лидера общественной организации “Уличный Фронт” Демьяна Ганула в центре Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
“Возгорание транспортного средства местной жительницы, припаркованного на улице Успенской, произошло около трех часов ночи”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Сейчас причина возгорания, обстоятельства происшествия и лица, которые могут быть к нему причастны, устанавливаются.
“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, — отмечается в сообщении.
“Сегодня ночью мне сожгли автомобиль. Связываю это с моей общественной деятельностью. Сейчас проверяю подозреваемых, вечером напишу подробно кто это может быть”, — говорится в сообщении Демьяна Гамулы.
Напомним, по факту поджога автомобиля и.о. председателя Госэкоинспекции открыто производство.