В.Троян відмовився від участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В.о. голови Національної поліції України Вадим Троян вирішив не продовжувати брати участь у конкурсі на посаду керівника Нацполіції. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прийняв рішення не продовжувати участь в конкурсній процедурі на посаду голови Національної поліції України. Кваліфікаційні вимоги, стаж роботи в галузі права: комісія уважно (і це правильно) порахувала мій стаж роботи в галузі права та запросила у мене довідку про сферу діяльності в одній з приватних компаній, в якій працював. Я не стану готувати таку довідку. Моя думка — голова поліції України повинен бути абсолютно легітимним, таким, що відповідає всім вимогам Закону — без поправок, дописувань та натяжок...”, — написав В.Троян.
Він зазначив, що йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.
“Я це приймаю, і як офіцер, не хочу ніяких поблажок і припущень. Роботи на обраному мною шляху дуже багато і, я, поруч зі своїми товаришами, буду продовжувати служити Україні”, — написав В.Троян.
Нагадаємо, голова Національної поліції Хатія Деканоідзе 14 листопада 2016 року заявила, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, конкурс на посаду голови Нацполіції розпочався 18 січня та передбачатиме п’ять етапів.