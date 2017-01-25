В.Троян отказался от участия в конкурсе на должность председателя Нацполиции

"Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины. Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую ​​справку. Мое мнение - глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям Закона - без поправок, дописок и натяжек...", - написал В.Троян.

Он отметил, что ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса.

"Я это принимаю, и как офицер, не хочу никаких поблажек и предположений. Работы на выбранном мной пути очень много и, я, рядом со своими товарищами, буду продолжать служить Украине ", - написал В.Троян.

Напомним, председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе 14 ноября 2016 года заявила, что подает в отставку.

Как сообщал УНН, конкурс на должность председателя Нацполиции начнется 18 января и будет предусматривать пять этапов.