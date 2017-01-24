В.Троян і А.Крищенко зможуть пізніше пройти тестування на посаду голови Нацполіції - А.Шевченко

"Зможуть, якщо підтвердять, що були відсутні з поважної причини", – зазначив речник, посилаючись на слова члена конкурсної комісії з обрання очільника Нацполіції Євгена Захарова.

Коли орієнтовно може відбутися складання тестування кандидатами, А.Шевченко не уточнив.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови Нацполіції планується завершити на початку лютого.

У списку зареєстрованих на конкурс на посаду голови Нацполіції - 64 претенденти.