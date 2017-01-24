В.Троян і А.Крищенко зможуть пізніше пройти тестування на посаду голови Нацполіції - А.Шевченко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В.о. Національної поліції Вадиму Трояну та начальник ГУ НП у місті Києві Андрію Крищенку дозволять пройти тестування для кандидатів на посаду очільника Нацполіції, на яке вони не з’явилися сьогодні, але за умови, якщо кандидати зможуть підтвердити свою відсутність поважними причинами. Про це УНН повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
"Зможуть, якщо підтвердять, що були відсутні з поважної причини", – зазначив речник, посилаючись на слова члена конкурсної комісії з обрання очільника Нацполіції Євгена Захарова.
Коли орієнтовно може відбутися складання тестування кандидатами, А.Шевченко не уточнив.
Нагадаємо, конкурс на посаду голови Нацполіції планується завершити на початку лютого.
У списку зареєстрованих на конкурс на посаду голови Нацполіції - 64 претенденти.