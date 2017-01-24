В.Троян и А.Крищенко смогут позже пройти тестирование на должность председателя Нацполиции - А.Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. И.о. Национальной полиции Вадиму Трояну и начальнику ГУ НП в городе Киеве Андрею Крищенко позволят пройти тестирование для кандидатов на должность главы Нацполиции, на которое они не появились сегодня, но при условии, если кандидаты смогут подтвердить свое отсутствие уважительными причинами. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
"Смогут, если подтвердят, что отсутствовали по уважительной причине", - отметил пресс-секретарь, ссылаясь на слова члена конкурсной комиссии по избранию главы Нацполиции Евгения Захарова.
Когда ориентировочно может состояться сдача тестирования кандидатами, А.Шевченко не уточнил.
Напомним, конкурс на должность председателя Нацполиции планируется завершить в начале февраля.
В списке зарегистрированных на конкурс на должность председателя Нацполиции - 64 претендента.