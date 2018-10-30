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В “тіні” працюють близько 70% дрібних фермерів – експерт

В “тіні” працюють близько 70% дрібних фермерів – експерт

Київ • УНН

 • 13052 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Близько 70% дрібних фермерів досі працюють у “тіні”, приховуючи від держави податки і бухгалтерію. Про це УНН повідомив генеральний директор “Українського клубу аграрного бізнесу” Тарас Висоцький.

Така напівлегальна діяльніcть і є головною перепоною у доступі до фермерських дотацій, зауважив він.

“Коли ми говоримо про держпідтримку, то право на неї мають ті підприємства, які працюють абсолютно легально. Фермер має збувати свою продукцію не за готівку. Він повинен декларувати всі свої доходи і витрати, вести елементарну бухгалтерію”, - каже Висоцький.

За його словами, сьогоднішня модель ведення бізнесу дрібними фермерами не є досить ефективною, щоб сплачувати податки.

“Тому треба спочатку вивести фермерів у правову площину, а потім говорити про їхню держпідтримку”, — зазначив Висоцький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що основні програми держпідтримки агропромислового комплексу, які реалізуються в цьому році, будуть збережені у майбутньому.

Українські Національні Новини

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