В "тени" работают около 70% мелких фермеров - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Около 70% мелких фермеров до сих пор работают в “тени”, скрывая от государства налоги и бухгалтерию. Об этом УНН сообщил генеральный директор “Украинского клуба аграрного бизнеса” Тарас Высоцкий.
Такая полулегальная деятельность является главным препятствием в доступе к фермерским дотациям, отметил он.
“Когда мы говорим о господдержке, то право на нее имеют те предприятия, которые работают абсолютно легально. Фермер должен сбывать свою продукцию не за наличные. Он должен декларировать все свои доходы и расходы, вести элементарную бухгалтерию”, — говорит Высоцкий.
По его словам, сегодняшняя модель ведения бизнеса мелкими фермерами не является достаточно эффективной, чтобы платить налоги.
“Поэтому нужно сначала вывести фермеров в правовую плоскость, а потом говорить об их господдержке”, — отметил Высоцкий.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что основные программы господдержки агропромышленного комплекса, реализуемые в этом году, будут сохранены в будущем.