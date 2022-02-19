В тимчосово окупованому Криму винесли адміністративні вироки 15 громадянам України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Бахчисарайському районному суді в тимчасово окупованому Криму винесено адміністративні вироки 15 громадянам України, які були затримані 18 лютого біля будівлі суду в м. Бахчисараї, де відбувся розгляд справи Едема Дудакова. Про це повідомила Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Всіх 15 кримських татар «так званим судом» було незаконно визнано винними у скоєнні правопорушення, передбаченого статтею 20.2.2. КоАП РФ «Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, діями яких спричинено порушення громадського порядку» та притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомлені.
Деталі
Трьох громадян України було незаконно засуджено до 10 діб адмінарешту, одного до 9 діб, шістьох – до 7 діб, одного до 5 діб адміністративного арешту. Чотирьом громадянам винесено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 10 до 12 тисяч російських рублів.
Виносячи незаконні вироки громадянам України, країна-окупант продовжує переслідування, а також придушення громадянської активності жителів тимчасово окупованого Криму. Зокрема, РФ порушує право кримських татар на свободу висловлення поглядів і мирних зібрань, передбачені статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтею 20 Загальної декларації прав людини та статтею 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
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