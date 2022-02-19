В тимчосово оккупированном Крыму вынесли административные приговоры 15 гражданам Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Бахчисарайском районном суде во временно оккупированном Крыму вынесены административные приговоры 15 гражданам Украины, которые были задержаны 18 февраля у здания суда в г. Бахчисарае, где состоялось рассмотрение дела Эдема Дудакова. Об этом сообщила Людмила Денисова в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Цитата
"Всех 15 крымских татар "так называемым судом" было незаконно признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.2.2. КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, действиями которых вызвано нарушение общественного порядка" и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Детали
Трех граждан Украины были незаконно приговорены к 10 суток админареста, одного до 9 суток, шесть - до 7 суток, одного к 5 суткам административного ареста. Четырем гражданам вынесено административное наказание в виде штрафа от 10 до 12 тысяч российских рублей.
Вынося незаконные приговоры гражданам Украины, страна-оккупант продолжает преследование, а также подавления гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма. В частности, РФ нарушает право крымских татар на свободу выражения мнений и мирных собраний, предусмотренные статьей 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьей 20 Всеобщей декларации прав человека и статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.
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