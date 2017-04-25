В Таїланді чоловік убив доньку і себе під час Facebook-лайву

За повідомленням, 21-річний таєць перебував у покинутому готелі на острові Пхукет. Родичі чоловіка побачили трансляцію й повідомили в поліцію. Але правоохоронці прибули на місце запізно, щоб врятувати чоловіка або його дочку.

Причиною такого вчинку слідчі назвали проблеми в сім'ї чоловіка.

Перед тим, як відеозапис трансляції видалили, він пролетівся по соцмережах і потрапив у ЗМІ. Протягом декількох годин Facebook видалив відеозапис і вибачився перед родиною чоловіка.

"Це огидний інцидент, і ми співчуваємо родині жертви. На Facebook абсолютно точно немає місця для таких матеріалів, цей матеріал видалений", - йдеться у заяві адміністрації соцмережі.

Ролик завантажили і на YouTube, але співробітники ВВС повідомили про це адміністрацію сайту, і через кілька хвилин ролик був видалений. Його встигли подивитися близько двох тисяч людей.

Як повідомляв УНН, американець, який транслював вбивства на Facebook, застрелився.