В Таиланде мужчина убил дочь и себя во время Facebook-лайв

По сообщению, 21-летний таец находился в заброшенном отеле на острове Пхукет. Родственники мужа увидели трансляцию и сообщили в полицию. Но правоохранители прибыли на место поздно, чтобы спасти мужа или его дочь.

Причиной такого поступка следователи назвали проблемы в семье мужа.

Перед тем, как видеозапись трансляции удалили, он пролетелся по соцсетях и попал в СМИ. В течение нескольких часов Facebook удалил видеозапись и извинилась перед семьей мужа.

"Это отвратительный инцидент, и мы сочувствуем семье жертвы. На Facebook однозначно нет места для таких материалов, этот материал удален", - говорится в заявлении администрации соцсети.

Ролик скачали и на YouTube, но сотрудники ВВС сообщили об этом администрацию сайта, и через несколько минут ролик был удален. Его успели посмотреть около двух тысяч человек.

Как сообщал УНН, американец, который транслировал убийства на Facebook, застрелился .