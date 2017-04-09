В Таганрозі двоє людей загинули в результаті вибуху в багатоповерхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Росії рятувальники знайшли тіло другого загиблого під час вибуху газу в багатоповерховому будинку в Таганрозі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначається, що вибух стався на останньому поверсі п'ятиповерхового цегляного житлового будинку без спалаху. Відомо, що загинула дівчина 1996 року народження. В результаті вибуху також пошкоджено зовнішню стіну на площі 20 кв. м, міжкімнатні перегородки. За даними МНС, частково зруйнована покрівля в квартирі, де пролунав вибух.
"При розборі завалів знайдено тіло ще однієї людини", - повідомили в ГУ МНС по Ростовській області.
За даними слідчого управління СК у Ростовській області, стався хлопок газу. Всього в будинку знаходиться 70 квартир, 64 людини відселені до місцевого дитячого садка, який використовується як пункт тимчасового розміщення.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху на заході Великої Британії загинули 30 осіб.