В Таганроге два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 21525 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100010 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115455 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174100 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127671 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123489 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116309 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106411 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107456 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Таганроге два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке

В Таганроге два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке

Киев  •  УНН

 • 11442 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В России спасатели нашли тело второго погибшего при взрыве газа в многоэтажном доме в Таганроге, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Отмечается, что взрыв произошел на последнем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома без вспышки. Известно, что погибла девушка 1996 года рождения. В результате взрыва также повреждено внешнюю стену на площади 20 кв. м, межкомнатные перегородки. По данным МЧС, частично разрушена кровля в квартире, где прогремел взрыв.

"При разборе завалов обнаружено тело еще одного человека", - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным следственного управления СК по Ростовской области, произошел хлопок газа. Всего в доме находится 70 квартир, 64 человека отселены в местный детский сад, который используется как пункт временного размещения.

Как сообщал УНН, в результате взрыва на западе Великобритании погибли 30 человек.

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