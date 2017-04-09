В Таганроге два человека погибли в результате взрыва в многоэтажке

Отмечается, что взрыв произошел на последнем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома без вспышки. Известно, что погибла девушка 1996 года рождения. В результате взрыва также повреждено внешнюю стену на площади 20 кв. м, межкомнатные перегородки. По данным МЧС, частично разрушена кровля в квартире, где прогремел взрыв.

"При разборе завалов обнаружено тело еще одного человека", - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным следственного управления СК по Ростовской области, произошел хлопок газа. Всего в доме находится 70 квартир, 64 человека отселены в местный детский сад, который используется как пункт временного размещения.

Как сообщал УНН, в результате взрыва на западе Великобритании погибли 30 человек.