В сузір'ї Дракона знайшли планету, яка може бути жилою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Астрономи з Іспанії, Швейцарії та Італії виявили потенційно населену екзопланету на відстані 21 світлового року від Землі, передає УНН з посиланням на Phys.org.
Виявлена екзопланета розташована на відстані 21 світлового року від Землі, її маса в 2,8 разів більше, ніж у нашої планети.
Небесне тіло обертається навколо зірки GJ 625, яка приблизно в три рази менше і легше Сонця.
Оберт навколо світила планета робить за 14,6 земних дня. Вона розташовується на відстані 0,8 астрономічної одиниці від зірки, що дозволяє припустити, що планета знаходиться в зоні світила, тобто, на неї може бути рідка вода.
Як повідомляв УНН, в NASA повідомили про зникнення зірки, за якою вони стежили кілька років.