В созвездии Дракона нашли планету, которая может быть жилой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Астрономы из Испании, Швейцарии и Италии обнаружили потенциально обитаемую экзопланету на расстоянии 21 светового года от Земли, передает УНН со ссылкой на Phys.org.
Обнаружена экзопланета расположена на расстоянии 21 светового года от Земли, ее масса в 2,8 раз больше, чем в нашей планеты.
Небесное тело вращается вокруг звезды GJ 625, которая примерно в три раза меньше и легче Солнца.
Оборот вокруг светила планета делает за 14,6 земных дня. Она располагается на расстоянии 0,8 астрономической единицы от звезды, что позволяет предположить, что планета находится в зоне светила, то есть на него может быть жидкая вода.
Как сообщал УНН, в NASA сообщили об исчезновении звезды , по которой они следили несколько лет.