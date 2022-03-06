В Сумській області російські окупанти зробили живий щит з селян для "охорони" зенітки С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Охтирському районі російські окупанти створили живий щит із жителів села для охорони зенітно-ракетного комплексу С-300. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
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За словами Живицького, в одному із сіл Тростянецької громади Сумщини, яке сьогодні зайняли російські окупанти, на центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору стоїть російський танк.
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"Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії)", — повідомив він.
В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність С-300 може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Система призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей.
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