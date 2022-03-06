В Сумской области российские оккупанты сделали живой щит из селян для "охраны" зенитки С-300

Детали

По словам Живицкого, в одном из сел Тростянецкой громады Сумской области, которое сегодня заняли российские оккупанты, на центральной улице и в прилегающих, почти у каждого двора стоит российский танк.

Цитата

"Российская армия создала "живой щит" из жителей села, по нашей информации сделан для охраны развернутой системы С-300 (зенитно-ракетная система С-300 среднего радиуса действия)", — сообщил он.

В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, максимальная дальность С-300 может достигать 150, 200, 300 километров. Система предназначена для непосредственного прикрытия войск, находящихся вблизи от противника, в первую очередь от баллистических ракет и самолетов и также разных других целей.

Напомним

Русские оккупанты обстреляли детскую клиническую больницу в Лисичанске: ранен хирург.