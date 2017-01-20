В Страсбурзі Україна підняла питання безпеки журналістів на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець відвідав з робочим візитом Страсбург, у рамках якого він зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом. Про це УНН повідомили в прес-службі МІП.
Міністр представив керівництву Ради Європи нещодавно створений національний механізм реагування на повідомлення, що розміщуються на Платформі Ради Європи із захисту журналістів, та передав перші відповіді української влади на повідомлення, які стосуються України.
Сторони також досягли домовленості взаємодіяти в рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2020 роки щодо реалізації реформ в інформаційному просторі, зокрема у частині створення суспільного телебачення.
Під час зустрічі Ю.Стець порушив питання стану свободи ЗМІ та безпеки журналістів на окупованих Росією територіях Криму і Донецької та Луганської областей та закликав Раду Європи до рішучих дій з метою здійснення тиску на Росію як державу-окупанта з вимогою гарантувати свободу слова та безпеку журналістів.
Зокрема, Ю.Стець детально поінформував Т.Ягланда про справи Миколи Семени та Романа Сущенка і закликав його зробити активні кроки для захисту їх прав та безумовного звільнення.
“Як міністр і журналіст, я налаштований на максимально активну взаємодію України з Радою Європи. Свобода слова має бути однією з фундаментальних засад української держави і ми можемо досягти цього разом”, — зазначив Ю.Стець під час розмови з генеральним секретарем.