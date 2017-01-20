В Страсбурге Украина подняла вопрос безопасности журналистов на оккупированных территориях

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КИЕВ. 20 января. УНН. Министр информационной политики Украины Юрий Стець посетил с рабочим визитом Страсбург, в рамках которого он встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИП.

Министр представил руководству Совета Европы недавно созданный национальный механизм реагирования на сообщения, размещаемые на платформе Совета Европы по защите журналистов, и передал первые ответы украинской власти на сообщения, касающиеся Украины.

Стороны также достигли договоренности взаимодействовать в рамках Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2020 годы по реализации реформ в информационном пространстве, в том числе в части создания общественного телевидения.

Во время встречи Ю.Стець поднял вопрос состояния свободы СМИ и безопасности журналистов на оккупированных Россией территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей и призвал Совет Европы к решительным действиям с целью оказания давления на Россию как государство-оккупанта с требованием гарантировать свободу слова и безопасность журналистов.

В частности, Ю. Стець подробно проинформировал Т.Ягланда о делах Николая Семены и Романа Сущенко и призвал его предпринять активные шаги для защиты их прав и безусловного освобождения.

"Как министр и журналист, я настроен на максимально активное взаимодействие Украины с Советом Европы. Свобода слова должна быть одной из фундаментальных основ украинского государства и мы можем достичь этого вместе", - отметил Ю.Стець во время разговора с генеральным секретарем.

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