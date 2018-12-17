У столиці частково перекриють рух Володимирським узвозом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Києві із 17 грудня частково перекриють рух Володимирським узвозом у зв’язку із будівництвом мостового пішохідно-велосипедного переходу. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Із 17 грудня у зв’язку із початком робіт із будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка" частково перекриють рух автотранспорту Володимирським узвозом у напрямку Європейської площі (права смуга руху)", йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що на Володимирській гірці уже розпочалися будівельні роботи зі зведення пішохідно-велосипедного мосту. Новий міст, що з’єднає парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року. Міст з’єднає два туристичних маршрути – парк "Володимирська гірка" і парк "Хрещатий" та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів.
Нагадаємо, ремонтні роботи трамвайної колії на Борщагівській лінії швидкісного трамвая подовжено на один день (17 грудня). У зв’язку з цим рух трамваїв маршруту № 1 буде обмежено.