В столице частично перекроют движение Владимирским спуском

"С 17 декабря в связи с началом работ по строительству мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" частично перекроют движение автотранспорта Владимирским спуском в направлении Европейской площади (правая полоса движения)", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на Владимирской горке уже начались строительные работы по возведению пешеходно-велосипедного моста. Новый мост, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, планируют построить и открыть в конце весны следующего года. Мост соединит два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый" и будет служить исключительно для пешеходов и велосипедистов.

Напомним, ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлен на один день (17 декабря). В связи с этим движение трамваев маршрута № 1 будет ограничено.



