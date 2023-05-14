В столиці Азербайджану відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня УНН. В столиці Азербайджану Баку відкрили Стіну Пам’яті полеглих захисників України. Про це повідомила Перша заступниця Голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич, передає УНН.
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Зазначається, що в урочистому заході взяли участь сім’ї загиблих героїв, а також представники посольства України, української діаспори, інших українських інституцій та спільнот українців на території Азербайджану.
Повідомляється, що у зв’язку з цим посольство України встановлює традицію проведення напередодні Дня Матері щорічних зустрічей із сім’ями полеглих захисників України.
Як зауважило посольство України в Азербайджані, наразі вже відомо про 26 азербайджанців, які загинули захищаючи Україну.
"З початку повномасштабної збройної агресії росії проти України етнічні азербайджанці, які проживають на території України, рішуче стали на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
На сьогоднішній день нам відомі прізвища 26 азербайджанських героїв, які загинули, звільняючи нашу землю від російських окупантів.
Посольством спільно з Торговим домом України в рамках реалізації проекту "Наші Захисники" розпочато підготовку зі збору матеріалів для документального серіалу, побудованого на історіях про загиблих героїв-азербайджанців, які відстоювали суверенітет та територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.
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