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В столице Азербайджана открыли Стену Памяти павших защитников Украины

В столице Азербайджана открыли Стену Памяти павших защитников Украины

Киев • УНН

 • 1566783 просмотра

КИЕВ. 14 мая УНН. В столице Азербайджана Баку открыли Стену Памяти павших защитников Украины. Об этом сообщила Первый заместитель Председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в торжественном мероприятии приняли участие семьи погибших героев, а также представители посольства Украины, украинской диаспоры, других украинских институтов и сообществ украинцев на территории Азербайджана.

Сообщается, что в связи с этим посольство Украины устанавливает традицию проведения накануне Дня Матери ежегодных встреч с семьями погибших защитников Украины.

Как отметило посольство Украины в Азербайджане, в настоящее время уже известно о 26 азербайджанцах, погибших защищая Украину. 

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины этнические азербайджанцы, проживающие на территории Украины, решительно стали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

На сегодняшний день нам известны фамилии 26 азербайджанских героев, которые погибли, освобождая нашу землю от российских оккупантов.

Посольством совместно с Торговым домом Украины в рамках реализации проекта "Наши Защитники" начата подготовка по сбору материалов для документального сериала, построенного на историях о погибших героях-азербайджанцах, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

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