В столичній школі знайшли труп іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Києві на території школи виявлено труп громадянина Латвії. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На території школи у Голосіївському районі столиці виявлено труп громадянина Латвії, 1964 року народження. На тілі чоловіка виявлені сліди від удару тупим предметом по голові.
Наразі встановлюється мета перебування іноземця у Києві, а також обставини вбивства та причетні особи – встановлюються.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України – умисне вбивство.
Нагадаємо, в Запоріжжі, 14 травня, на території школи знайшли труп чоловіка.