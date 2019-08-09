В столичной школе нашли труп иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Киеве на территории школы обнаружен труп гражданина Латвии. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
На территории школы в Голосеевском районе столицы обнаружен труп гражданина Латвии, 1964 года рождения. На теле мужчины обнаружены следы от удара тупым предметом по голове.
Сейчас устанавливается цель пребывания иностранца в Киеве, а также обстоятельства убийства и причастные лица - устанавливаются.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
Напомним, в Запорожье, 14 мая, на территории школы нашли труп мужчины.