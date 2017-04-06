В столичних районах до “Євробачення-2017” з’являться квіткові панно
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Розпочато роботу з озеленення та благоустрою деяких столичних районів, де до кінця квітня з’являться квіткові панно з тематикою “Євробачення-2017” та ландшафтні композиції. Про це УНН у відповіді на інформаційний запит повідомила головний ландшафтний дизайнер КП УЗН Голосіївського району міста Києва Алла Філіппова.
"На Одеській площі з'явиться декоративний напис Еurovision 3-х метрової висоти та тематичний квітник з символікою конкурсу. Також на сьогодні проведено озеленювальні роботи на транспортній розв'язці, а саме висаджено 3300 одиниць декоративних кущів (форзиція і бірючина)", — йдеться в повідомленні.
Також головний ландшафтний дизайнер повідомила, що розпочато роботи з озеленення транспортної розв'язки на розі проспекту Глушкова та вул. Конєва та на Деміївській площі.
“Там заплановано ландшафтну композицію з масивів декоративних кущів та квіткове оформлення”, — йдеться у відповіді на запит.
По проспекту Голосіївський з"явиться велетенське квіткове панно з тематикою конкурсу (300 м.кв.), відновлюються газони, біля метро висадка кущів та квітників. Також на розподільнику буде змонтовано об“ємно-просторову конструкцію з логотипом Євробачення, яка буде підсвічуватися в темний час.
Як повідомило КП по утриманню зелених насаджень Святошинського району у відповіді на запит, що з нагоди “Євробачення-2017” в районі планують закупівлю квітів для квіткового панно та вертикального оформлення проспекту Перемоги.
“На даний час вже укладено договір на закупівлю квітів в кількості 16600 шт. (в тому числі 600 ампельних) на загальну суму 170 тис. грн. Завершено розробку ескізних проектів панно. На стадії підписання договору на закупівлю тематичної конструкції з логотипом "Євробачення-2017" на суму 16 тис. 320 грн. Загалом до початку пісенного конкурсу планується висадити близько 50 тис. шт. квітів”, — йдеться у повідомленні.
За словами комунальних підприємств, всі роботи планують завершити до кінця квітня.
Як повідомляв УНН, в КМДА розповіли про розважальні зони в столиці до Євробачення.