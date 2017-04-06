В столичных районах к "Евровидению-2017" появятся цветочные панно

"На Одесской площади появится декоративный надпись Еurovision 3-х метровой высоты и тематический цветник с символикой конкурса. Также сегодня проведено озеленительные работы на транспортной решения "связке, а именно высажено 3300 единиц декоративных кустарников (форзиция и бирючина)", - говорится в сообщении.

Также главный ландшафтный дизайнер сообщила, что начаты работы по озеленению транспортной решения "связки на углу проспекут Глушкова и ул. Конева и на Демеевской площади.

"Там запланировано ландшафтную композицию из массивов декоративных кустов и цветочное оформление", - говорится в ответе на запрос.

По проспекту Голосеевский "появится громадное цветочное панно с тематикой конкурса (300 м.кв.), восстанавливаются газоны, у метро высадка кустов и цветников. Также на распределителе будет смонтировано о "емко-пространственную конструкцию с логотипом Евровидения, которая будет подсвечиваться в темное время.

Как сообщил КП по содержанию зеленых насаждений Святошинского района в ответе на запрос, по случаю "Евровидение-2017" в районе планируют закупку цветов для цветочного панно и вертикального оформления проспекта Победы.

"В настоящее время уже заключен договор на закупку цветов в количестве 16600 шт. (В том числе 600 ампельных) на общую сумму 170 тыс. грн. Завершена разработка эскизных проектов панно. На стадии подписания договора на закупку тематической конструкции с логотипом "Евровидения-2017" на сумму 16 тыс. 320 грн. Всего к началу песенного конкурса планируется высадить около 50 тыс. ш. цветов ", - говорится в сообщении.

По словам коммунальных предприятий, все работы планируется завершить до конца апреля.

Как сообщал УНН, в КГГА рассказали о развлекательных зоны в столице на Евровидение .