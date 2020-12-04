В США ввели візові обмеження для членів комуністичної партії Китаю

Зазначається, що тепер термін дії туристичних віз для членів партії та їхніх родичів обмежується до одного місяця з правом одноразового в’їзду. Раніше члени партії, як і інші громадяни Китаю, могли отримувати американські візи на термін до 10 років.

Як пише видання з посиланням на джерело в Держдепартаменті, дане рішення — частина зусиль по захисту США від “зловмисного впливу” КПК.

Нагадаємо, на тлі порушення низки кримінальних справ про промислове і технологічне шпигунство понад тисяча китайських дослідників покинули США.