В США ввели візові обмеження для членів комуністичної партії Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа видала правила, що обмежують в’їзд в країну для членів Комуністичної партії Китаю і їх сімей. Про це пише New York Times, передає УНН.
Зазначається, що тепер термін дії туристичних віз для членів партії та їхніх родичів обмежується до одного місяця з правом одноразового в’їзду. Раніше члени партії, як і інші громадяни Китаю, могли отримувати американські візи на термін до 10 років.
Як пише видання з посиланням на джерело в Держдепартаменті, дане рішення — частина зусиль по захисту США від “зловмисного впливу” КПК.
Нагадаємо, на тлі порушення низки кримінальних справ про промислове і технологічне шпигунство понад тисяча китайських дослідників покинули США.