В США ввели визовые ограничения для членов коммунистической партии Китая

Отмечается, что теперь срок действия туристических виз для членов партии и их родственников ограничивается до одного месяца с правом однократного въезда. Ранее члены партии, как и другие граждане Китая, могли получать американские визы на срок до 10 лет.

Как пишет издание со ссылкой на источник в Госдепартаменте, данное решение — часть усилий по защите США от “злонамеренного влияния” КПК.

Напомним, на фоне возбуждения ряда уголовных дел о промышленном и технологическом шпионаже более тысячи китайских исследователей покинули США.