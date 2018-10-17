В США продали пляшку французького вина 1945 року: названа вартість напою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Пляшка французького вина Romanée Conti 1945 року була продана на аукціоні в США за 558 тис. дол., передає УНН з посиланням на Sky News.
Аукціон відбувся в Нью-Йорку 13 жовтня. Всього було продано дві пляшки вина з погреба Robert Drouhin, друга коштувала трохи дешевше - 496 тис. дол.
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Також повідомляється, що через кілька хвилин на торгах було продано віскі Macallan 1926 року. Покупець віддав за пляшку 843,2 тис. дол.
Нагадаємо, раніше найдорожчу пляшку віскі продали на аукціоні в Шотландії - новому власнику вона обійшлася в 848 тис. фунтів стерлінгів (майже 1,1 млн дол.)
Нагадаємо, як писав УНН, згідно з висновками вчених, люди, що вживають близько двох келихів вина в день, менше схильні до передчасної смерті.