В США продали бутылку французского вина 1945 года: названа стоимость напитка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Бутылка французского вина Romanée Conti 1945 года была продана на аукционе в США за 558 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на Sky News.
Аукцион состоялся в Нью-Йорке 13 октября. Всего было продано две бутылки вина из погреба Robert Drouhin, вторая стоила несколько дешевле — 496 тыс. долл.
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Также сообщается, что через несколько минут на торгах был продан виски Macallan 1926 года. Покупатель отдал за бутылку 843,2 тыс. долл.
Напомним, ранее самую дорогую бутылку виски продали на аукционе в Шотландии — новому владельцу она обошлась в 848 тыс. фунтов стерлингов (почти 1,1 млн дол.)
Напомним, как писал УНН, согласно выводам ученых, люди, употребляющие около двух бокалов вина в день, меньше подвержены преждевременной смерти.