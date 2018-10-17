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В США продали бутылку французского вина 1945 года: названа стоимость напитка

В США продали бутылку французского вина 1945 года: названа стоимость напитка

Киев  •  УНН

 • 15002 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Бутылка французского вина Romanée Conti 1945 года была продана на аукционе в США за 558 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на Sky News.

Аукцион состоялся в Нью-Йорке 13 октября. Всего было продано две бутылки вина из погреба Robert Drouhin, вторая стоила несколько дешевле — 496 тыс. долл.

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Также сообщается, что через несколько минут на торгах был продан виски Macallan 1926 года. Покупатель отдал за бутылку 843,2 тыс. долл.

Напомним, ранее самую дорогую бутылку виски продали на аукционе в Шотландии — новому владельцу она обошлась в 848 тыс. фунтов стерлингов (почти 1,1 млн дол.)

Напомним, как писал УНН, согласно выводам ученых, люди, употребляющие около двух бокалов вина в день, меньше подвержены преждевременной смерти.

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